Foggia | carabiniere libero dal servizio svenuta furto d’auto | arrestato minorenne In pieno centro urbano

Leggi su noinotizie

(Di sabato 16 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: “Liberi dal, non dal dovere”. Una frase che può avere un non so che di retorico ma che invece sa di verità. È quello che infatti avrà pensato ilintervenutodalqualche sera fa ain Via dell’Arcangelo Michele quando, dopo aver notato undi autovettura in atto, non ha esitato nemmeno un secondo ad intervenire. L’ispettore in questione, intento a passeggiare nella predetta via, ha notato 2 ragazzi, rispettivamente uno alla guida di una “Smart” ed uno alla guida di un ciclomotore con targa coperta che spingeva la suddetta autovettura. Il, resosi conto di quanto stava accadendo, ha bloccato il giovane all’interno dell’autovettura con un gesto repentino, mentre ...