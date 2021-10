Flavio Montrucchio e Alessia Mancini | i loro figli sono cresciuti e bellissimi

(Di sabato 16 ottobre 2021) Vediamo insieme idi questa bellissima coppia, che ormaidiventanti grandi, quandobelli come igenitori.Iniziamo con il dire che l’unione tra i due va avanti da molti anni e non sembra aver mai passato un momento di crisi. Stiamo parlando della super coppia formata daMotrucchio e, ma avete mai visto idue splendidi? LEGGI ANCHE —> Ilary Blasi: La battaglia delle donne contro Striscia la notizia La coppia ha da pochissimi festeggiato ildiciottesimo anno di matrimonio con una dolcissima cena, ...

Advertising

franchespo : @gippu1 Peraltro al Grande Fratello di quell'anno fecero vedere la replica del derby perché nella casa c'erano Flav… -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Montrucchio

Ultime Notizie Flash

Abbandonò così la trasmissione, che venne vinta da. E' considerato uno dei maggiori sex symbol del reality, status che conserva ancora adesso. Nel 2020 entrò nuovamente nella casa ...E'ad avere scelto il posto speciale per festeggiare con Alessia Mancini il loro anniversario di ...Come stanno oggi le ragazze che facevano sognare milioni di italiani nel famoso quiz di Gerry Scotti? Molte sono ancora in tv, ma le altre?E' Flavio Montrucchio ad avere scelto il posto speciale per festeggiare con Alessia Mancini il loro anniversario di matrimonio ...