Fiorentina, anche il PSG sulle tracce di Vlahovic: Leonardo monitora la situazione (Di sabato 16 ottobre 2021) sulle tracce di Dusan Vlahovic ci sarebbe anche il PSG, come alternativa a un mancato arrivo di uno tra Haaland e Lewandowski Il mancato di rinnovo di Dusan Vlahovic, con il contratto in scadenza nel 2023, ha messo in allerta le big italiane ma non solo. Secondo quanto riportato da le10sport.com, infatti, anche il PSG avrebbe messo nel mirino il bomber della Fiorentina. Il d.s. Leonardo starebbe monitorando il serbo per l’estate 2022, nel caso in cui dovesse andare via Kylian Mbappé e sotto la Torre Eiffel non dovesse arrivare uno tra Haaland e Lewandowski. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021)di Dusanci sarebbeil PSG, come alternativa a un mancato arrivo di uno tra Haaland e Lewandowski Il mancato di rinnovo di Dusan, con il contratto in scadenza nel 2023, ha messo in allerta le big italiane ma non solo. Secondo quanto riportato da le10sport.com, infatti,il PSG avrebbe messo nel mirino il bomber della. Il d.s.starebbendo il serbo per l’estate 2022, nel caso in cui dovesse andare via Kylian Mbappé e sotto la Torre Eiffel non dovesse arrivare uno tra Haaland e Lewandowski. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

_scoopemi_ : @frango0o @_IlBoris @cesololinter19_ Si ma alla Roma era un'ira di Dio, fece benissimo anche sa Fiorentina che però… - jo19N26 : @95Marcov Quindi si stanno accanendo anche sulla Fiorentina? Davvero dovrei piangere per la GDS? Dai… - ManuelaFioren : RT @Fabrizio__66: Tutto il mondo ci piglia per il culo perché siamo antigobbi e poi gli si vende i giocatori. Hanno anche ragione. Ora bast… - infoitsport : Ceccarini su Belotti: “Interessa anche alla Fiorentina” - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Ceccarini: 'L'interesse su #Belotti c'è anche da parte della #Fiorentina che però per #Jovic ha un ostacolo davanti...… -