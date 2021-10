FIFA e il FUT dei 'sogni': come sarebbe FIFA Ultimate Team senza loot box pay to win? (Di sabato 16 ottobre 2021) Dopo la fine dell'intervista incentrata sulle loot box di FIFA con il Chief Experience Officer di EA, Chris Bruzzo, ho avuto la sensazione di essere stato molto chiaro almeno su una cosa: la compagnia è disposta a modificare leggermente il modo in cui funziona la controversa monetizzazione dietro a FIFA Ultimate Team ma i pilastri di questo modello? Quelli rimangono. Immagino che non dovrei rimanerne sorpreso. Nell'intervista Bruzzo ha spiegato perché EA creda sia assolutamente ragionevole vendere loot box che contengono oggetti capaci di condizionare il gameplay all'interno di FIFA e io ne ho messo in dubbio la posizione. Se non altro penso che si sia trattato di un interessante botta e risposta, un confronto che ci ... Leggi su eurogamer (Di sabato 16 ottobre 2021) Dopo la fine dell'intervista incentrata sullebox dicon il Chief Experience Officer di EA, Chris Bruzzo, ho avuto la sensazione di essere stato molto chiaro almeno su una cosa: la compagnia è disposta a modificare leggermente il modo in cui funziona la controversa monetizzazione dietro ama i pilastri di questo modello? Quelli rimangono. Immagino che non dovrei rimanerne sorpreso. Nell'intervista Bruzzo ha spiegato perché EA creda sia assolutamente ragionevole venderebox che contengono oggetti capaci di condizionare il gameplay all'interno die io ne ho messo in dubbio la posizione. Se non altro penso che si sia trattato di un interessante botta e risposta, un confronto che ci ...

Advertising

Inter : ?? | #FIFA22 La versione Road to the Knockouts di @kingarturo23 è ora disponibile su #FUT Scopri di più:… - Eurogamer_it : FIFA Ultimate Team senza loot box pay to win? Immaginiamo insieme un FUT diverso. #FIFA22 #FUT - ParmeshSriv : RT @Inter: ?? | #FIFA22 La versione Road to the Knockouts di @kingarturo23 è ora disponibile su #FUT Scopri di più: - ArmandaGelsomin : RT @Inter: ?? | #FIFA22 La versione Road to the Knockouts di @kingarturo23 è ora disponibile su #FUT Scopri di più: - InterClubIndia : RT @Inter: ?? | #FIFA22 La versione Road to the Knockouts di @kingarturo23 è ora disponibile su #FUT Scopri di più: -