FIFA 22: stop al No Loss Glitch! Ban in arrivo? (Di sabato 16 ottobre 2021) Nella notte EA Sports ha risolto un problema in FUT Champions che poteva consentire ai giocatori di abbandonare una partita senza subire ls sconfitta. Si trattava del cosiddetto “No Loss Glitch“. EA Sports sta adesso identificando gli utenti che hanno abusato di questo bug e li contatterà nelle prossime ore/giorni, presumibilmente per prendere provvedimenti come la sospensione temporanea (o definitiva) dell’account o della console! Earlier today, we resolved an issue in FUT Champions that could allow players to leave a match without suffering a Loss. We are identifying players that exploited this issue and will be following up with them directly.— FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) October 15, 2021 Ricordiamo infatti che abusare dei bug e vulnerabilità del gioco è espressamente vietato dai termini di ... Leggi su imiglioridififa (Di sabato 16 ottobre 2021) Nella notte EA Sports ha risolto un problema in FUT Champions che poteva consentire ai giocatori di abbandonare una partita senza subire ls sconfitta. Si trattava del cosiddetto “NoGlitch“. EA Sports sta adesso identificando gli utenti che hanno abusato di questo bug e li contatterà nelle prossime ore/giorni, presumibilmente per prendere provvedimenti come la sospensione temporanea (o definitiva) dell’account o della console! Earlier today, we resolved an issue in FUT Champions that could allow players to leave a match without suffering a. We are identifying players that exploited this issue and will be following up with them directly.—Direct Communication (@EADirect) October 15, 2021 Ricordiamo infatti che abusare dei bug e vulnerabilità del gioco è espressamente vietato dai termini di ...

