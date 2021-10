Fidelis Andria-Avellino, le probabili formazioni (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – L‘Avellino per confermarsi, la Fidelis Andria vuole ritrovarsi dopo il cambio in panchina. E’ questo il menù del match “Degli Ulivi” in programma oggi pomeriggio – ore 14.30 – valido per nona giornata del campionato di LegaPro. All’appuntamento in terra pugliesi, la truppa di Piero Braglia ci arriva forte del risultato ottenuto nello scorso weekend contro la Virtus Francavilla. Al di là di ciò, la vigilia ha riservato una brutta sorpresa con l’infortunio di Riccardo Maniero. Problemi al flessore per l’attaccante napoletano che sarà valutato nei prossimi giorni. Nessun recupero lampo per Mamadou Kanoutè e Gennaro Scognamiglio che continueranno ad allenarsi in Irpinia in vista del doppio match con Catania e Paganese. In ottica formazione, Braglia confermerà il 4-3-3. Nessun dubbio ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L‘per confermarsi, lavuole ritrovarsi dopo il cambio in panchina. E’ questo il menù del match “Degli Ulivi” in programma oggi pomeriggio – ore 14.30 – valido per nona giornata del campionato di LegaPro. All’appuntamento in terra pugliesi, la truppa di Piero Braglia ci arriva forte del risultato ottenuto nello scorso weekend contro la Virtus Francavilla. Al di là di ciò, la vigilia ha riservato una brutta sorpresa con l’infortunio di Riccardo Maniero. Problemi al flessore per l’attaccante napoletano che sarà valutato nei prossimi giorni. Nessun recupero lampo per Mamadou Kanoutè e Gennaro Scognamiglio che continueranno ad allenarsi in Irpinia in vista del doppio match con Catania e Paganese. In ottica formazione, Braglia confermerà il 4-3-3. Nessun dubbio ...

