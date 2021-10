Fiction Mediaset: “Beautiful”, “Una Vita”, “Love is in the Air”, anticipazioni fino al 23 ottobre (Di sabato 16 ottobre 2021) Nuova settimana e nuove puntate delle Fiction Mediaset più amate dal pubblico. Proseguono infatti le amate serie del daytime di Canale 5, grazie alla travolgente storia d’amore di Eda e Serkan – non priva di ostacoli – e le tortuose vicende che hanno come cornice il ricco quartiere spagnolo di Acacias. Ecco dunque tutte le novità e le trame settimanali fino al prossimo 23 ottobre. Da Beautiful, passando per la soap Una Vita fino alla serie turca del momento, Love is in the Air, scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate. Beautiful inaugura il daytime di Canale 5: anticipazioni della Fiction di Mediaset fino al 23 ottobre In onda dalle ore 13:42, ... Leggi su velvetmag (Di sabato 16 ottobre 2021) Nuova settimana e nuove puntate dellepiù amate dal pubblico. Proseguono infatti le amate serie del daytime di Canale 5, grazie alla travolgente storia d’amore di Eda e Serkan – non priva di ostacoli – e le tortuose vicende che hanno come cornice il ricco quartiere spagnolo di Acacias. Ecco dunque tutte le novità e le trame settimanalial prossimo 23. Da, passando per la soap Unaalla serie turca del momento,is in the Air, scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate.inaugura il daytime di Canale 5:delladial 23In onda dalle ore 13:42, ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiction Mediaset Manuela Arcuri: chi è il marito Giovanni Gianfrancesco, età, carriera, vita privata, figli È stata protagonista di diversi film, ma anche di diverse fiction andate in onda perlopiù sui principali canali Mediaset. È stata anche parecchio al centro del gossip per via della sua vita privata e ...

Sabato 16 ottobre 2021: tutti gli ospiti tanto attesi in tv Da Verissimo, in programmazione su Mediaset, a Tv Talk e Ballando con le stelle , in Rai, ecco ...un'analisi sul suo 'Dinner Club' mentre con Alessandro Gassmann si commenterà il ritorno della fiction '...

La fiction cresce con gli ott Netflix ha raggiunto i quattro milioni di abbonati in Italia. Lo svela Eleonora Andreatta, vice president contenuti originali Netflix Italia, dando il via a un nuovo corso di maggiore trasparenza del ...

