Festa Roma, ‘Women in Cinema Award’ a Crescentini, Vukotic, Calvelli, Santella e Turc (Di sabato 16 ottobre 2021) Durante Venezia ‘78 Women in Cinema Award, nato da un’idea di Angela Prudenzi, Claudia Conte e Cristina Scognamillo, ha voluto dare voce alle donne afghane premiando la regista Shahrbanoo Sadat e l’attivista Zahara Ahamadi. Anche in occasione della consegna dei riconoscimenti durante la Festa del Cinema di Roma, WiCA vuole continuare a sottolineare come la libertà di espressione e la parità di genere siano elementi fondamentali di ogni società e anche del mondo dell’audiovisivo. Quest’anno l’Academy ha deciso di assegnare i riconoscimenti all’attrice Carolina Crescentini, alla montatrice Francesca Calvelli e alla sceneggiatrice Valia Santella. Il Premio alla carriera sarà consegnato a Milena Vukotic, signora del Cinema, del teatro e ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 16 ottobre 2021) Durante Venezia ‘78 Women inAward, nato da un’idea di Angela Prudenzi, Claudia Conte e Cristina Scognamillo, ha voluto dare voce alle donne afghane premiando la regista Shahrbanoo Sadat e l’attivista Zahara Ahamadi. Anche in occasione della consegna dei riconoscimenti durante ladeldi, WiCA vuole continuare a sottolineare come la libertà di espressione e la parità di genere siano elementi fondamentali di ogni società e anche del mondo dell’audiovisivo. Quest’anno l’Academy ha deciso di assegnare i riconoscimenti all’attrice Carolina, alla montatrice Francescae alla sceneggiatrice Valia. Il Premio alla carriera sarà consegnato a Milena, signora del, del teatro e ...

Advertising

raimovie : Alla Festa del cinema di Roma 2021 #RaiMovie intervista Vincent D'Onofrio nel cast del film di apertura 'The Eyes o… - ParamountItalia : Da Johnny Depp ad Angelina Jolie e Quentin Tarantino, le star in arrivo alla Festa del Cinema di Roma che attendiam… - raimovie : Vincent D’Onofrio alla Festa del Cinema di Roma con il film di apertura “The Eyes of Tammy Faye” #RomaFF16… - PaeseRoma : Cinema. Festa Roma, Manetti Bros svelano prime immagini “Diabolik” - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Premio Women in cinema a Vukotic, Crescentini, Turci. A Festa Roma il WiCa il 18/10 anche a Calvelli e Santella #ANSA ht… -