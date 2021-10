Festa Roma, Loredana Bertè: “Sono Nonna Addams ma sogno Tim Burton” (Di sabato 16 ottobre 2021) “Con questo film ho realizzato il sogno del doppiaggio. Sono sempre stata una fan della ‘Famiglia Addams’, ho visto più volte tutti gli episodi della serie tv in bianco e nero. Ora il mio sogno è arrivare a Tim Burton. Mi sarebbe piaciuto essere chiamata per ‘La sposa cadavere’. Spero un giorno di poter doppiare un suo film”. Così Loredana Bertè arrivando sul red carpet della Festa di Roma con Virginia Raffaele per presentare ‘La Famiglia Addams 2’, di cui Sono entrambe doppiatrici. “L’inno all’accettazione contenuto nel film mi piace, perché è un tema molto importante anche nella vita: la diversità è ricchezza”, ha aggiunto la rocker parlando del film che viene presentato in Alice nella città, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 16 ottobre 2021) “Con questo film ho realizzato ildel doppiaggio.sempre stata una fan della ‘Famiglia’, ho visto più volte tutti gli episodi della serie tv in bianco e nero. Ora il mioè arrivare a Tim. Mi sarebbe piaciuto essere chiamata per ‘La sposa cadavere’. Spero un giorno di poter doppiare un suo film”. Cosìarrivando sul red carpet delladicon Virginia Raffaele per presentare ‘La Famiglia2’, di cuientrambe doppiatrici. “L’inno all’accettazione contenuto nel film mi piace, perché è un tema molto importante anche nella vita: la diversità è ricchezza”, ha aggiunto la rocker parlando del film che viene presentato in Alice nella città, ...

WICA alla carriera a Milena Vukotic Torna alla Festa del Cinema di Roma , WiCA Women in Cinema Award con riconoscimenti all'attrice Carolina Crescentini , alla montatrice Francesca Calvelli e alla sceneggiatrice Valia Santella . Il Premio alla ...

