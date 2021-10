Festa di Roma 2021, Marina Cicogna: l’aristocratica produttrice di film “di sinistra”, prima donna che vinse Oscar e Leone d’Oro raccontata in un documentario (Di sabato 16 ottobre 2021) Noblesse oblige. Quando il capitalismo aristocratico italiano ri-conosceva e finanziava (anche) la forza eversiva del cinema “di sinistra”. Tanta roba – si dice, no? – emerge dal documentario Marina Cicogna – La vita e tutto il resto di Andrea Bettinetti, presentato alla Festa di Roma 2021. Un’opera che si presenta sospesa in una nebbiolina da laguna veneziana poi che scatta, lucida e sciolta tra Milano, Roma, New York, nel ricostruire l’universo professionale ed umano di un’icona produttiva, culturale e politica dei formidabili anni sessanta/settanta: Marina Cicogna. prima donna produttrice in un mondo di voraci squali maschi, un Oscar (Indagine su un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Noblesse oblige. Quando il capitalismo aristocratico italiano ri-conosceva e finanziava (anche) la forza eversiva del cinema “di”. Tanta roba – si dice, no? – emerge dal– La vita e tutto il resto di Andrea Bettinetti, presentato alladi. Un’opera che si presenta sospesa in una nebbiolina da laguna veneziana poi che scatta, lucida e sciolta tra Milano,, New York, nel ricostruire l’universo professionale ed umano di un’icona produttiva, culturale e politica dei formidabili anni sessanta/settanta:in un mondo di voraci squali maschi, un(Indagine su un ...

Advertising

raimovie : Alla Festa del cinema di Roma 2021 #RaiMovie intervista Vincent D'Onofrio nel cast del film di apertura 'The Eyes o… - ParamountItalia : Da Johnny Depp ad Angelina Jolie e Quentin Tarantino, le star in arrivo alla Festa del Cinema di Roma che attendiam… - amnestyitalia : Lunedì 18 ottobre, in occasione della Festa del cinema di Roma, si terrà al @Museo_MAXXI la proiezione del film “No… - Cambiacasacca : C'era più gente alla festa di compleanno di mio figlio che a Roma. La gente ha capito che anche le prese per il cul… - formichenews : Chi c’era con Marina Cicogna alla Festa del #Cinema di #Roma. Foto di Pizzi -