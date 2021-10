Federico Salvatore, come sta il cantante. Le parole della moglie e dei medici dopo il ricovero (Di sabato 16 ottobre 2021) C'è grande apprensione per le condizioni di Federico Salvatore . Il cantautore e cabarettista napoletano Federico Salvatore , 62 anni, è ricoverato all'Ospedale del Mare di Napoli per via, sembrerebbe,... Leggi su leggo (Di sabato 16 ottobre 2021) C'è grande apprensione per le condizioni di. Il cantautore e cabarettista napoletano, 62 anni, è ricoverato all'Ospedale del Mare di Napoli per via, sembrerebbe,...

Advertising

ciropellegrino : Il cantante Federico Salvatore ricoverato per emorragia cerebrale - michel_mrk : Salvatore Federico cantautore napoletano famosissimo. Ironizzava sulle 'bufale' da vaccino. Dalla clip nell'Hub vac… - robbe9593 : Federico Salvatore ricoverato in ospedale per un’emorragia celebrale su youtube il video di quando si è vaccinato. - annadelbello1 : RT @CuoreIschitano: Il nostro Federico Salvatore è stato purtroppo bolpito da emorragia cerebrale e versa attualmente in condizioni critich… - infoitcultura : Federico Salvatore ricoverato: le sue condizioni -