Federica Pellegrini e il flirt con Massimiliano Rosolino | C' è stato qualche bacio

(Di sabato 16 ottobre 2021), tra frecciatine e presunti, continuano a fare notizia. La campionessa di nuoto è stata protagonista a "Striscia la notizia" dove ha ricevuto il suo ottavo Tapiro d'oro. Davanti a Valerio Staffelli ha parlato del suo ex collega, con il quale nei giorni scorsi era nata una polemica. "Buongiorno! Secondo quanto ho letto sui giornali, a qualcuno gli rode il culo... Eh eh, se vogliamo essere paladini della giustizia almeno diciamo le cose esatte", così aveva rispostoall'intervista diche aveva detto di lei che "è sempre stata messa su un piedistallo". Ma è successo davvero qualcosa tra i due in passato? A rivelarlo è lo stessa campionessa di nuoto che ha ammesso a Striscia: ...

Sono finito nelle mani di De Martino, Diletta Leotta, Scamarcio, Belén, Ignazio Moser,, Monte… Motivo?I loro cuori spezzati, senza distinzione di genere' Sulla sua pagina ...APPROFONDIMENTI LA VISITA In centro come una star IL FLIRTe Massimiliano Rosolino:... IL CASO Regina Elisabetta, niente più Martini per sua... Conor McGregor sfila come un star ...La nuotatrice Federica Pellegrini ha tradito il compagno: ecco la storia . Federica Pellegrini è sicuramente una delle nuotatrici italiane più famose di tutti i tempi e che pass ...Federica Pellegrini, quali rivelazioni scottanti ha confessato a Striscia la notizia? Riguardano Rosolino. La campionessa di nuoto ha ricevuto il Tapiro ...