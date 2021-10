Esce il 3 novembre “Il bambino nascosto”, il nuovo film di Silvio Orlando (Di sabato 16 ottobre 2021) ROMA – Esce il 3 novembre “Il bambino nascosto”, il nuovo film di Roberto Andò con Silvio Orlando, presentato Fuori Concorso alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia. Nel cast figurano anche Lino Musella e il giovanissimo Giuseppe Pirozzi. 01Distribution. La trama ruota attorno a Gabriele Santoro, che vive in un quartiere popolare di Napoli ed è titolare della cattedra di pianoforte al Conservatorio San Pietro a Majella. Una mattina, mentre si sta radendo la barba, il postino suona al citofono per avvertirlo che c’è un pacco, lui apre la porta e, prima di accoglierlo, corre a lavarsi la faccia. In quel breve lasso di tempo, un bambino di dieci anni si insinua nel suo appartamento e vi si nasconde. “Il maestro” – così lo chiamano nel ... Leggi su lopinionista (Di sabato 16 ottobre 2021) ROMA –il 3“Il”, ildi Roberto Andò con, presentato Fuori Concorso alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia. Nel cast figurano anche Lino Musella e il giovanissimo Giuseppe Pirozzi. 01Distribution. La trama ruota attorno a Gabriele Santoro, che vive in un quartiere popolare di Napoli ed è titolare della cattedra di pianoforte al Conservatorio San Pietro a Majella. Una mattina, mentre si sta radendo la barba, il postino suona al citofono per avvertirlo che c’è un pacco, lui apre la porta e, prima di accoglierlo, corre a lavarsi la faccia. In quel breve lasso di tempo, undi dieci anni si insinua nel suo appartamento e vi si nasconde. “Il maestro” – così lo chiamano nel ...

