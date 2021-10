Energia | accelera la corsa alle risorse dell’Artico | i big di gas e petrolio pianificano investimenti per 230 miliardi La Ue contraria

(Di sabato 16 ottobre 2021) È l’Artico il “terzo incomodo” tra il prezzo del gasstelle e la guerra geopolitica tra Usa e Russia. Gazprom, Total e ConocoPhillips hanno già raccolto moltissimi fondi per cercare fossili nella regione (attraversata da una forte attenzione alla anche voce cyber sicurezza). Si tratta di 230di sterline tra prestiti e sottoscrizioni provenienti da banche commerciali per investire nell’Artico, a dimostrazione di un’attenzione sempre più crescente lì dove non si può non notare un incremento delle mire internazionali, su un’area che potrebbe rappresentare un potenziale energetico ancora non scientificamente quantificabile, ma che comunque presenta prospettive molto concrete, nonostante la strategia Ue è di fatto opposta: la Commissione sostiene una moratoria sull’estrazione di idrocarburi dall’Artico. JPMorgan Chase figura al primo posto tra ...

Ultime Notizie dalla rete : Energia accelera

...2% tendenziale (+19,8%) ad agosto con un +34,3% per i beni regolamentati (elettrica mercato ... Il carrello della spesa (i Beni alimentari, per la cura della casa e della persona)da +0,...L'inflazione continua ad accelerare in Italia, portandosi a un livello che non si registrava da novembre 2012. Secondo i dati definitivi, diffusi oggi dall'Istat, a settembre l'indice nazionale dei ...L’inflazione continua ad accelerare in Italia, portandosi a un livello che non si registrava da novembre 2012. Secondo i dati definitivi, diffusi oggi dall'Istat, a settembre l’indice nazionale dei pr ...La Commissione ha adottato una comunicazione sui prezzi dell'energia per affrontare l'impatto immediato del caro prezzi odierno.