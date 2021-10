Elezioni: domenica si vota a Trieste e San Vito al Tagliamento (Di sabato 16 ottobre 2021) Trieste e San Vito al Tagliamento al ballottaggio. Seggi apertiTutti i seggi elettorali dei 2 Comuni del Friuli Venezia Giulia in cui si terrà il turno di ballottaggio, Trieste e San Vito al Tagliamento, sono stati regolarmente costituiti nel pomeriggio di sabato, così come comunica il servizio Elettorale della Regione. Gli elettori dei due Comuni saranno chiamati alle urne domenica 17 ottobre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 18 ottobre dalle 7 alle 15, mentre le operazioni di scrutinio si svolgeranno nella giornata di lunedì subito dopo la conclusione delle operazioni di voto Leggi su udine20 (Di sabato 16 ottobre 2021)e Sanalal ballottaggio. Seggi apertiTutti i seggi elettorali dei 2 Comuni del Friuli Venezia Giulia in cui si terrà il turno di ballottaggio,e Sanal, sono stati regolarmente costituiti nel pomeriggio di sabato, così come comunica il servizio Elettorale della Regione. Gli elettori dei due Comuni saranno chiamati alle urne17 ottobre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 18 ottobre dalle 7 alle 15, mentre le operazioni di scrutinio si svolgeranno nella giornata di lunedì subito dopo la conclusione delle operazioni di voto

