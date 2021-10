Ecco perché Manuela Arcuri non vuole avere altri figli (Di sabato 16 ottobre 2021) Manuela Arcuri, ha parlato nuovamente della sua vita privata, unita a suo marito Giovanni di Gianfrancesco e a suo figlio Mattia di 7 anni ha espresso di non volere un altro figlio. Manuela Arcuri, ha dichiarato di non desiderare una seconda gravidanza (Getty Images)Dopo diverse relazioni “sbagliate” l’attrice è riuscita a trovare il giusto equilibro e la giusta stabilità amorosa che cercava da tempo, l’amore del bambino e della sua famiglia l’ha allontanata dai suoi impegni lavorativi per diversi anni. Dopo 7 anni dal suo primo figlio, suo marito sogna di allargare la famiglia, ma l’attrice ha deciso di non volere più figli, ha dichiarato espressamente di non volere una seconda gravidanza. Pensa fermamente che Mattia sarà il loro ... Leggi su ck12 (Di sabato 16 ottobre 2021), ha parlato nuovamente della sua vita privata, unita a suo marito Giovanni di Gianfrancesco e a suoo Mattia di 7 anni ha espresso di non volere un altroo., ha dichiarato di non desiderare una seconda gravidanza (Getty Images)Dopo diverse relazioni “sbagliate” l’attrice è riuscita a trovare il giusto equilibro e la giusta stabilità amorosa che cercava da tempo, l’amore del bambino e della sua famiglia l’ha allontanata dai suoi impegni lavorativi per diversi anni. Dopo 7 anni dal suo primoo, suo marito sogna di allargare la famiglia, ma l’attrice ha deciso di non volere più, ha dichiarato espressamente di non volere una seconda gravidanza. Pensa fermamente che Mattia sarà il loro ...

MarroneEmma : Ah ecco perché ho detto WTF .. #XF2021 Mha.. Che dire ... - AlbertoBagnai : Ah, ecco perché il posto di blocco al Villaggio Olimpico e a Piazza Santiago… - capuanogio : Gli agenti di #Vlahovic: 'Dusan non firmerà alcun rinnovo. Quest'estate avevamo portato alla #Fiorentina un'offerta… - CHUUFFINO : @uIeumm @y8rang AH ECCO PERCHÉ BYE ???? volevo rispondere ad un tuo commento ma non ti vedevo più sjsjsksk - EnricaCherubini : @Don_Lazzara Ecco perché non mi ascolta mai. È perché invece di servire Lui servo gli ultimi della Terra. Dov'è qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte, chi schierare nella 8giornata ... perché con i classici tre anticipi del sabato comincerà l'ottava giornata del massimo campionato, ... Consigli Fantacalcio Serie A/ 6giornata: ecco chi sono i giocatori da evitare! CONSIGLI FANTACALCIO: ...

Oui, je suis made in Italy "La maglia gialla è nostra" ... perché ho una bellissima famiglia, dei bravissimi collaboratori e poi perché ho fatto della mia ... cinque alla Vuelta, 33 come partner ufficiale dell'Uci (firma la maglia iridata), ecco le maillot ...

Indian Wells: Sinner eliminato dall'amico Fritz, ecco perché le Finals sono lontane la Repubblica ...con i classici tre anticipi del sabato comincerà l'ottava giornata del massimo campionato, ... Consigli Fantacalcio Serie A/ 6giornata:chi sono i giocatori da evitare! CONSIGLI FANTACALCIO: ......ho una bellissima famiglia, dei bravissimi collaboratori e poiho fatto della mia ... cinque alla Vuelta, 33 come partner ufficiale dell'Uci (firma la maglia iridata),le maillot ...