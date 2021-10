'E' una misura incostituzionale', ecco cosa dicono i No Green pass al Circo Massimo a Roma (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 15 ottobre 2021 Si è aperta al Circo Massimo a Roma la manifestazione dei No Green pass nel giorno in cui scatta l'obbligo di Green pass anche sui luoghi di lavoro. Molti manifestanti si sono ... Leggi su leggo (Di sabato 16 ottobre 2021), 15 ottobre 2021 Si è aperta alla manifestazione dei Nonel giorno in cui scatta l'obbligo dianche sui luoghi di lavoro. Molti manifestanti si sono ...

Advertising

marcodimaio : Incredibile e allucinante quello che è successo alla manifestazione “no-vax” a #Bologna. Liliana Segre viene defini… - fabiochiusi : Non sono né no vax né no green pass, ma questo messaggio — che siano lo stesso — è vergognoso. Il vaccino salva l… - ladyonorato : Qualcuno può spiegare a costei che un “passaporto per vivere in società” è una folle, schifosa, indegna, vomitevole… - ga3duez : @carpa2019 Il greenpass per i lavoratori in smart working. Come fa ad essere una misura sanitaria, secondo te? - MMaXXprIIme : RT @Lorenzo47103171: @MediasetTgcom24 E un reato il Greenpass, tanto anche se lo difendete rimane sempre una misura di restrizione di merda… -

Ultime Notizie dalla rete : una misura 'E' una misura incostituzionale', ecco cosa dicono i No Green pass al Circo Massimo a Roma Molti manifestanti si sono riuniti nel Circo Massimo per protestare contro la misura del Governo. 'Non va bene né per i vaccinati, né per i non vaccinati' dice una signora. 'Siamo qui per difendere ...

Pagamenti INPS: tutte le date di ottobre da non dimenticare! Pagamenti INPS ottobre: il pagamento x2 del Reddito di Cittadinanza Una misura tanto amata quanto odiata è proprio quella relativa al Reddito di Cittadinanza. Se ne è parlato molto nell'ultimo ...

Una sinistra radicale non si misura dalla distanza dal Pd Il Manifesto Il nuovo scontro tra Lega e M5s per il rifinanziamento del reddito di cittadinanza Arriva il via libera di palazzo Chigi ad ulteriori 200 milioni per il 2021, ma Lega, Forza Italia e Italia Viva chiedono modifiche nella legge di bilancio. Conte: "Non lo permetteremo". Per Giorgetti ...

Whirlpool: conferma licenziamenti, lettere dal 22/10 "Whirlpool conferma la chiusura della procedura di licenziamento collettivo per il sito di Napoli". Così una nota diffusa alle due del mattino da Whirlpool al termine dell'incontro con i sindacati (AN ...

Molti manifestanti si sono riuniti nel Circo Massimo per protestare contro ladel Governo. 'Non va bene né per i vaccinati, né per i non vaccinati' dicesignora. 'Siamo qui per difendere ...Pagamenti INPS ottobre: il pagamento x2 del Reddito di Cittadinanzatanto amata quanto odiata è proprio quella relativa al Reddito di Cittadinanza. Se ne è parlato molto nell'ultimo ...Arriva il via libera di palazzo Chigi ad ulteriori 200 milioni per il 2021, ma Lega, Forza Italia e Italia Viva chiedono modifiche nella legge di bilancio. Conte: "Non lo permetteremo". Per Giorgetti ..."Whirlpool conferma la chiusura della procedura di licenziamento collettivo per il sito di Napoli". Così una nota diffusa alle due del mattino da Whirlpool al termine dell'incontro con i sindacati (AN ...