"È entrato per lei". Nella casa del GF Vip 6 per Francesca Cipriani, ma si viene a sapere solo ora (Di sabato 16 ottobre 2021) Francesca Cipriani, ancora problemi con i denti. Pare che per la gieffina sia arrivato il momento di una visita dal dentista. Dopo aver perso il dente, poi finito nel tiramisù del coinquilino, ecco che la visita del dentista non poteva che arrivare a domicilio. A svelare tutto è stato Gabriele Parpiglia a casa Chi, che ha fatto riferimento a un professionista entrato Nella casa ben due volte. "Nico ma hai mangiato il mio dente? Oddio no, ma era il mio davvero, ma sul serio l'hai ingoiato? Adesso dove l'hai sputato? Mi serve, devo farmelo riattaccare ragazzi". Un momento epico per gli inquilini della casa del GF ma anche per il pubblico a casa. Gabriele Parpiglia ha dunque svelato il mistero. Ecco il racconto a casa Chi per i più ...

