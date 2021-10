"Due milioni di persone costrette a restare a casa". Green-caos e dramma-tamponi: lunedì, Italia in lockdown di fatto (Di sabato 16 ottobre 2021) Disagi per il Green pass obbligatorio sul posto di lavoro. lunedì prossimo, il 18 ottobre, 2 milioni di lavoratori non potranno recarsi in fabbrica o in ufficio perché impossibilitati a farsi il tampone per ottenere il certificato verde. A denunciare il problema è l'Ufficio studi della Cgia di Mestre che spiega come le farmacie e le strutture pubbliche/private dedicate a questo servizio non possano effettuare il numero di tamponi necessari per coprire la richiesta. E chi ne paga le conseguenze sono i lavoratori che saranno costretti a rimanere a casa senza retribuzione. Secondo le stime del Governo, sarebbero 3 milioni i lavoratori Italiani senza il Green pass, pari al 13 % circa degli occupati presenti nel nostro Paese. Per accedere al ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Disagi per ilpass obbligatorio sul posto di lavoro.prossimo, il 18 ottobre, 2di lavoratori non potranno recarsi in fabbrica o in ufficio perché impossibilitati a farsi il tampone per ottenere il certificato verde. A denunciare il problema è l'Ufficio studi della Cgia di Mestre che spiega come le farmacie e le strutture pubbliche/private dedicate a questo servizio non possano effettuare il numero dinecessari per coprire la richiesta. E chi ne paga le conseguenze sono i lavoratori che saranno costretti a rimanere asenza retribuzione. Secondo le stime del Governo, sarebbero 3i lavoratorini senza ilpass, pari al 13 % circa degli occupati presenti nel nostro Paese. Per accedere al ...

