Dora e la città perduta: il film in onda questa sera in prima visione su Italia 1 (Di sabato 16 ottobre 2021) Dora e la città perduta: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1 Dora e la città perduta è il film in onda questa sera, sabato 16 ottobre 2021, su Italia 1 in prima visione dalle ore 21.20. Si tratta dell’adattamento cinematografico in live-action, nonché continuazione, della serie animata Dora l’esploratrice. Tra i protagonisti della pellicola del 2019 diretta da James Bobin troviamo Isabela Moner, Eugenio Derbez, Jeffrey Wahlberg, Temuera Morrison, Michael Peña, Eva Longoria e da Adriana Barraza. Di seguito la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 16 ottobre 2021)e la: trama, cast, trailer e streaming delsue laè ilin, sabato 16 ottobre 2021, su1 indalle ore 21.20. Si tratta dell’adattamento cinematografico in live-action, nonché continuazione, della serie animatal’esploratrice. Tra i protagonisti della pellicola del 2019 diretta da James Bobin troviamo Isabela Moner, Eugenio Derbez, Jeffrey Wahlberg, Temuera Morrison, Michael Peña, Eva Longoria e da Adriana Barraza. Di seguito la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il...

Advertising

GuidaTVPlus : 16-10-2021 21:19 #Italia1 Dora e la citta' perduta - PrimaTv #Avventura,family #Film #StaseraInTV - lamescolanza : Italia 1, stasera arriva 'Dora e la città perduta' - QuiMediaset_it : In prima serata su #Italia1 appuntamento con #DoraELaCittàPerduta, film per ragazzi diretto da James Bobin… - infoitcultura : Dora e la città perduta su Italia 1 e in streaming - cineblogit : Stasera in tv: “Dora e la città perduta” su Italia 1 -