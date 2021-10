‘Domenica In’, anticipazioni di domenica 17 ottobre (Di sabato 16 ottobre 2021) ‘domenica In’ condotta da Mara Venier torna con un nuovo appuntamento domenicale. Ecco le anticipazioni In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 17 ottobre dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1, andrà in onda la quinta puntata di ‘domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. Nino D’Angelo da oltre un anno assente dalla tv, si racconterà tra carriera e vita privata per poi esibirsi nel suo nuovo singolo “Voglio parla’ solo d’Ammore’. Spazio a ‘Ballando con le stelle’ con uno dei concorrenti / ballerini più attesi Albano Carrisi, con lui rivedremo la performance di sabato sera e la commenteremo in studio con Guillermo Mariotto e Alessandra Mussolini; lo stesso Carrisi si esibirà insieme alla giovane ... Leggi su 361magazine (Di sabato 16 ottobre 2021)In’ condotta da Mara Venier torna con un nuovo appuntamentole. Ecco leIn diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma,17dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1, andrà in onda la quinta puntata diIn’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. Nino D’Angelo da oltre un anno assente dalla tv, si racconterà tra carriera e vita privata per poi esibirsi nel suo nuovo singolo “Voglio parla’ solo d’Ammore’. Spazio a ‘Ballando con le stelle’ con uno dei concorrenti / ballerini più attesi Albano Carrisi, con lui rivedremo la performance di sabato sera e la commenteremo in studio con Guillermo Mariotto e Alessandra Mussolini; lo stesso Carrisi si esibirà insieme alla giovane ...

