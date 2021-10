Dionisi annuncia | “Contro il Genoa non ci sarà Boga Ecco il motivo”

(Di sabato 16 ottobre 2021) In vista della trasferta di Genova, il tecnico neroverdeha parlato al canale ufficiale del Sassuolo dove hato l’assenza di: “Ha avuto la febbre. E’ negativo. Ha fatto tre tamponi ed è negativo, è risultato a tutti negativo. Ha sintomi influenzali, ha febbre, e non ci. Purtroppo il giocatore migliore della scorsa partita non cima noi abbiamo tanti giocatori bravi e tutti gli altri ci saranno e saranno disponibili per la partita”. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

