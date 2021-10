Diego Maradona, okay alla vendita di 2 immobili e tre auto ma spunta una donna che gli fa causa da Cuba! (Di sabato 16 ottobre 2021) A quasi un anno dalla prematura e dolorosissima dipartita di Diego Armando Maradona, il giudice civile argentino Luciana Tedesco del Rivero ha dato l’okay per la messa sul mercato di alcune proprietà del Pibe de Oro come richiesto dagli eredi in estate. Finiranno così all’asta due appartamenti e tre auto che dovrebbero fruttare almeno 1,2 L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) A quasi un anno dprematura e dolorosissima dipartita diArmando, il giudice civile argentino Luciana Tedesco del Rivero ha dato l’per la messa sul mercato di alcune proprietà del Pibe de Oro come richiesto dagli eredi in estate. Finiranno così all’asta due appartamenti e treche dovrebbero fruttare almeno 1,2 L'articolo

