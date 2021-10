Diabolik e gli altri film | i Manetti Bros si raccontano tra cinema ed equivoci

Leggi su movieplayer

(Di sabato 16 ottobre 2021) Alla Festa deldi Roma i. sono stati al centro di un appassionato incontro con il pubblico: ci hanno mostrato i primi 5 minuti die hanno raccontato i loro; e hanno anche detto di non essere grandi appassionati di B Movie... Esterno, notte, siamo appena fuori dalla banca centrale di Clerville. Una macchina nera, l'inconfondibile Jaguar E-Type di, sinuosa e tipicamente Sixties, sfreccia all'interno della galleria di un edificio. Poco dopo è in fuga. La macchina da presa stringe spesso sui particolari di quest'auto cult. Il volante, il cambio, lo specchietto retrovisore. Vediamo, in un primissimo piano, il volto di, completamente coperto dalla classica maschera nera che lascia scoperti gli occhi verdi di Luca Marinelli. ...