Deputato ucciso, la polizia: 'Attentato terroristico di matrice islamica'. Fermato un 25enne di origini somale (Di sabato 16 ottobre 2021) L'omicidio del Deputato britannico Tory David Amess è stato un atto di terrorismo. A dirlo è la polizia britannica, che in un comunicato afferma la matrice terroristica di quanto avvenuto ai danni del ...

