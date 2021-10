Deputato Amess ucciso da un somalo. “Atto terroristico, si indaga su estremismo islamico” (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott – Il parlamentare conservatore David Amess è stato ucciso da un 25enne somalo, con cittadinanza britannica. Lo ha reso noto la Metropolitan Police in una nota emessa stanotte, spiegando che quello contro il Deputato britannico è stato un attacco terroristico. “Le prime risultanze dell’indagine hanno rivelato una matrice potenzialmente legata all’estremismo islamico”, spiega la polizia. Il Deputato conservatore ucciso in chiesa Amess, 69enne parlamentare Tory, è stato ucciso ieri a coltellate nella chiesa metodista di Belfairs, a Leigh-on-Sea, nell’Essex durante un incontro con i propri elettori. I soccorritori hanno tentato di salvare la vita ad Amess per circa due ore. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott – Il parlamentare conservatore Davidè statoda un 25enne, con cittadinanza britannica. Lo ha reso noto la Metropolitan Police in una nota emessa stanotte, spiegando che quello contro ilbritannico è stato un attacco. “Le prime risultanze dell’indagine hanno rivelato una matrice potenzialmente legata all’”, spiega la polizia. Ilconservatorein chiesa, 69enne parlamentare Tory, è statoieri a coltellate nella chiesa metodista di Belfairs, a Leigh-on-Sea, nell’Essex durante un incontro con i propri elettori. I soccorritori hanno tentato di salvare la vita adper circa due ore. ...

