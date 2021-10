De Ligt lontano da Torino? Raiola ha pronto un piano per l’olandese

(Di sabato 16 ottobre 2021) Depuò essere un calciatore chiave per la Juventus del futuro. La sua giovane età abbinata alla grande esperienza in campo internazionale, lo rendono un ottimo difensore. In questa stagione perònon sembrerebbe sicuro di una maglia da titolare. Questo potrebbe cambiare le carte in tavola einizia a guardarsi intorno. Secondo quanto riportato da SpazioJuve diversi top club europei avrebbero già contattato l’agente del giocatore. Si tratta di Barcellona, Manchester City e Chelsea. Deè però blindato da una clausola rescissoria fissata a 150 milioni di euro. La Juventus crede fortemente in lui e non ha alcuna intenzione di abbassare il prezzo. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Ligt lontano

