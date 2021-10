De Bruyne butta giù la porta | i gol di Manchester City - Burnley 2 - 0

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bruyne butta

Il Sussidiario.net

La sintesi della vittoria per 2 - 0 del Manchester City contro il Burnely: gol di Bernardo Silva e Kevin De... sarebbe andata in modo diverso se mi avessero chiamato in un altro momento, ma c'e chi... "Dee il miglior centrocampista che c'e, ma occhio a Pedri, e pazzesco, sono sicuro che arrivera a ...Così, la Francia si guadagna la finalissima di domenica alle 20.45 a San Siro contro la Spagna, il Belgio si giocherà il terzo posto alle 15 contro l’Italia sempre nella casa ...Mai nessuna Nazionale, dopo aver vinto un grande torneo, ha dovuto fin da subito affrontare partite così decisive per il cammino futuro ...