D’Aversa: “Il valore della rosa non rispecchia la posizione in classifica del Cagliari. Dobbiamo essere pronti sotto tutti i punti di vista” (Di sabato 16 ottobre 2021) Il tecnico blucerchiato D’Aversa ha parlato alla vigilia della sfida contro il Cagliari. Ecco le sue parole: “Il valore della rosa non rispecchia la posizione di classifica del Cagliari ma noi Dobbiamo ragionare sulle qualità della squadra che andiamo ad affrontare che in questo momento ha avuto qualche problema sotto l’aspetto dei risultato. Dobbiamo essere pronti sotto tutti i punti di vista: sotto l’aspetto dell’intensità, della determinazione e anche della qualità perchè il ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 ottobre 2021) Il tecnico blucerchiatoha parlato alla vigiliasfida contro il. Ecco le sue parole: “Ilnonladidelma noiragionare sulle qualitàsquadra che andiamo ad affrontare che in questo momento ha avuto qualche problemal’aspetto dei risultato.dil’aspetto dell’intensità,determinazione e anchequalità perchè il ...

