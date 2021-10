Daniel Ortega, il presidente eterno del Nicaragua (Di sabato 16 ottobre 2021) Quando si scrive e si parla di antiamericanismo in America Latina, spesso e volentieri, la mente va alla Cuba castrista, al Venezuela chavista e alla Bolivia di Evo Morales. Non era la Bolivia, però, alla quale John Bolton si era riferito nel 2018, ai tempi dell’amministrazione Trump, parlando di una “Troika della tirannia” nella parte InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 16 ottobre 2021) Quando si scrive e si parla di antiamericanismo in America Latina, spesso e volentieri, la mente va alla Cuba castrista, al Venezuela chavista e alla Bolivia di Evo Morales. Non era la Bolivia, però, alla quale John Bolton si era riferito nel 2018, ai tempi dell’amministrazione Trump, parlando di una “Troika della tirannia” nella parte InsideOver.

Advertising

StefaniaFalone : RT @GenCar5: Difendo Sergio Ramirez da Daniel Ortega in #Nicaragua, ma non posso non dissentire dalla pochezza del suo scambiare la democra… - GenCar5 : Difendo Sergio Ramirez da Daniel Ortega in #Nicaragua, ma non posso non dissentire dalla pochezza del suo scambiare… - Shigeru_FCB : @goal Top 10 Argentine football players of all time: 1. Diego Maradona 2. Javier Mascherano 3. Roberto Ayala 4. Osv… - Shigeru_FCB : @premierleague @asaintmaximin Top 10 Argentine football players of all time: 1. Diego Maradona 2. Javier Mascherano… - Shigeru_FCB : @FirstBloodX__ @MR10Army @Officialj0nn @Cristiano @Herbalife Top 10 Argentine football players of all time: 1. Dieg… -

Ultime Notizie dalla rete : Daniel Ortega Daniel Ortega, il presidente eterno del Nicaragua ... però, alla quale John Bolton si era riferito nel 2018, ai tempi dell'amministrazione Trump, parlando di una "Troika della tirannia" nella parte [...] Continua a leggere The post Daniel Ortega, il ...

Giudice Sportivo, Prima Categoria: tutti i provvedimenti dal fronte campionato ...PONTEDECIMO CALCIO) FONJOCK DIVINE (PRO SAVONA CALCIO) PONS RICCARDO (PSM RAPALLO) BUFFO DANIEL (...BIANCHI MATTEO (SAN BERNARDINO SOLFERINO) BOSIO CRISTIANO (SAN BERNARDINO SOLFERINO) MORENO ORTEGA ...

Daniel Ortega, il presidente eterno del Nicaragua Inside Over L’odissea rock di Stevie Van Zandt, un po’ ribelle e un po’ spaccone Little Steven pubblicherà domani l'autobiografia 'Memoir'. Gli abbiamo chiesto alcune curiosità su questo romanzo di formazione che va dalla gavetta nel New Jersey al successo con Springsteen, e oltre ...

L'America latina conta i danni del 'virus' del populismo AGI - L'America latina flagellata dalla pandemia, alle prese con povertà diffusa e forti diseguaglianze socio-economiche, deve fare i conti con un altro "virus tossico e letale: il populismo". A denun ...

... però, alla quale John Bolton si era riferito nel 2018, ai tempi dell'amministrazione Trump, parlando di una "Troika della tirannia" nella parte [...] Continua a leggere The post, il ......PONTEDECIMO CALCIO) FONJOCK DIVINE (PRO SAVONA CALCIO) PONS RICCARDO (PSM RAPALLO) BUFFO(...BIANCHI MATTEO (SAN BERNARDINO SOLFERINO) BOSIO CRISTIANO (SAN BERNARDINO SOLFERINO) MORENO...Little Steven pubblicherà domani l'autobiografia 'Memoir'. Gli abbiamo chiesto alcune curiosità su questo romanzo di formazione che va dalla gavetta nel New Jersey al successo con Springsteen, e oltre ...AGI - L'America latina flagellata dalla pandemia, alle prese con povertà diffusa e forti diseguaglianze socio-economiche, deve fare i conti con un altro "virus tossico e letale: il populismo". A denun ...