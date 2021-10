Dal City al Milan, la piramide dei contratti Puma (Di sabato 16 ottobre 2021) Il catalogo 2022 di Puma ha rivelato i nuovi livelli dei contratti che il brand di abbigliamento sportivo tedesco ha siglato con le società calcistiche. Non ci sono grandi variazioni, anche se – ricorda Footy Headlines – ci si attende che l’azienda possa veder sfumare l’accordo con la FIGC per l’Italia. Le 14 squadre più L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 16 ottobre 2021) Il catalogo 2022 diha rivelato i nuovi livelli deiche il brand di abbigliamento sportivo tedesco ha siglato con le società calcistiche. Non ci sono grandi variazioni, anche se – ricorda Footy Headlines – ci si attende che l’azienda possa veder sfumare l’accordo con la FIGC per l’Italia. Le 14 squadre più L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Marketing #Notizie Dal City al Milan, la piramide dei contratti Puma: Il catalogo 2022 di Puma ha rivelato i nuovi… - 1919Bangor : RT @lanuovariviera: Serafino, ci risiamo. Caos al Bangor City, l'allenatore non si presenta in panchina. 'Stipendi non pagati' https://t.co… - real_bicko : RT @lanuovariviera: Serafino, ci risiamo. Caos al Bangor City, l'allenatore non si presenta in panchina. 'Stipendi non pagati' https://t.co… - news24_city : Cade dal balcone e muore nel rione Parco Aurora: indagini dei Carabinieri - news24_city : Dal barbiere con una pistola semiautomatica: arrestato pregiudicato barese -