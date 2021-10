Dai social alla galleria | la prossima mostra di Giuliano Macca sarà a Roma

Advertising

SkyTG24 : Prenderà il via alle 14 a Roma la manifestazione nazionale #Maipiufascismi indetta dai sindacati #CgilCislUil dopo… - SkyTG24 : Arriva sotto la Mole l'evento non sportivo più seguito al mondo, vinto quest'anno dai #Maneskin… - Marshmellos_ : @piangoaltecno Quella povera ragazza ha ricevuto un odio spropositato dai social senza aver fatto nulla di male praticamente - Sallyvan13 : @GiorgiaMeloni Guardi che è lei o il suo partito ad aver fatto letteralmente mischiate.... E sono 'scritte' nei vid… - viaggrego : RT @viaggrego: Come #uscire dai #SocialNetwork e salvare i propri #Dati -

Ultime Notizie dalla rete : Dai social

Corriere della Sera

In quota over, ma amatissimigiovani, dominano a mani basse Valeria Fabrizi - attrice culto e ... Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto , senza dubbio il più contestato sui(non sempre a ...Secondo quanto accertatocarabinieri della Compagnia di San Lazzaro di Savena, il rogo sarebbe ... hanno lanciato un appello per le donazioni che è stato rilanciato, via, anche dalla make up ...Non solo pasta e pizza fatta in casa: durante il lockdown è anche aumentato l’utilizzo dei social network. Nulla che sorprenda, ovviamente, ma i numeri forniti da Eurostat consentono di quantificare i ...La passione per il calcio non ha confini geografici. Lo sanno bene i tifosi del Palermo che hanno stretto un gemellaggio con una squadra olandese. Il club in questione si chiama De Graafschap. Si trat ...