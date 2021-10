“Da oggi sciopero della fame”. Jo Squillo, l’annuncio in diretta al GF Vip 6 e il motivo (Di sabato 16 ottobre 2021) Jo Squillo è tra i vipponi di Alfonso Signorini ma in questo primo mese al GF Vip 6 si è più che altro distinta per certe sue dichiarazioni che hanno fatto infuriare il pubblico. Nelle scorse settimane la cantante e conduttrice è finita al centro delle polemiche per la sua convinzione di come latte e proteine vaccine siano correlate a malattie e disfunzioni organiche. Jo Squillo sostiene infatti che la sordità del padre sia dovuta principalmente al fatto di aver bevuto latte di mucca per tutta la sua vita. Nel dettaglio, ha spiegato, la caseina, essendo una proteina, è una sostanza collosa che, come la sua natura chimica vuole, ha “collato” le orecchie del suo papà. Dichiarazioni, queste, arrivate dopo la teoria esposta dalla showgirl a Ainett Stephens sul consumo dei latticini correlato alla predisposizione nelle donne di formazione dei noduli al ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Joè tra i vipponi di Alfonso Signorini ma in questo primo mese al GF Vip 6 si è più che altro distinta per certe sue dichiarazioni che hanno fatto infuriare il pubblico. Nelle scorse settimane la cantante e conduttrice è finita al centro delle polemiche per la sua convinzione di come latte e proteine vaccine siano correlate a malattie e disfunzioni organiche. Josostiene infatti che la sordità del padre sia dovuta principalmente al fatto di aver bevuto latte di mucca per tutta la sua vita. Nel dettaglio, ha spiegato, la caseina, essendo una proteina, è una sostanza collosa che, come la sua natura chimica vuole, ha “collato” le orecchie del suo papà. Dichiarazioni, queste, arrivate dopo la teoria esposta dalla showgirl a Ainett Stephens sul consumo dei latticini correlato alla predisposizione nelle donne di formazione dei noduli al ...

Advertising

bendellavedova : Il #greenpass fa parte della strategia del governo per contrastare il Covid. Una strategia che, ad oggi, si rivela… - Agenzia_Ansa : Oggi sciopero dei trasporti, a Milano metropolitane regolari. Iniziata l'astensione dal lavoro prevista fino alle 1… - lovecell5 : RT @mariogiordano5: Per cinquant'anni della mia vita mi sono sentito fare prediche sulla sacralità dello sciopero. Oggi scopro che tutti qu… - FedericoPostet : RT @mariogiordano5: Per cinquant'anni della mia vita mi sono sentito fare prediche sulla sacralità dello sciopero. Oggi scopro che tutti qu… - RigonatNicola : RT @mariogiordano5: Per cinquant'anni della mia vita mi sono sentito fare prediche sulla sacralità dello sciopero. Oggi scopro che tutti qu… -