Cuori sbarca su Rai1 | le anticipazioni della prima puntata

(Di sabato 16 ottobre 2021) E’ tempo di grandi fiction alla domenica sera su Rai 1. E da domani, 17 ottobre 2021, inizierà l’avventura di, in onda con la sua. Da qualche tempo vediamo su Rai 1 i promo di una serie tv che ci porterà indietro nel tempo e che può contare su un cast d’eccezione, con alcuni dei migliori attori del panorama italiano., una coproduzione Rai Fiction e Aurora TV Banijay con il Centro di Produzione Rai di Torino e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, diretta da Riccardo Donna, vede come protagonisti Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati nei panni dei tre geniali e ambiziosi medici dell’ospedale Molinette di Torino. Di che cosa parla la nuova fiction “”? La serie è dedicata a un gruppo di pionierimedicina che negli anni ’60 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cuori sbarca

Ultime Notizie Flash

" L'ispettore Idris Elba torna a scaldarci iin un film. Perderselo sarebbe un delitto ". ... Finalmente il suo personaggio più amatosul grande schermo. Anticipazioni sul cast di Luther ...Subito boom di likes e condivisioni: nel momento in cui scriviamo il video ha totalizzato oltre 500 milae 62 mila ricondivisioni. Nella clip la cantautrice ha presentato la riedizione in ...E’ tempo di grandi fiction alla domenica sera su Rai 1. E da domani, 17 ottobre 2021, inizierà l’avventura di Cuori, in onda con la sua prima puntata. Da qualche tempo vediamo su Rai 1 i promo di una ...Si moltiplicano gli avvistamenti di due nuovi modelli della casa indiana che inevitabilmente si confronterà con Royal Enfield ...