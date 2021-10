(Di sabato 16 ottobre 2021)non nasconde l’entusiasmo. Dai social arriva una pioggia di commenti positivi dopo l’anteprima RaiPlay di, la nuova fiction medical melò che debutta domenica 17 ottobre in prima serata su Rai1. Un grande cast con Pilar Fogliati, Matteo Martari, Neva Leoni, Andrea Gherpelli, Carmine Buschini, Carola Stagnaro e appuntoche sottolinea la grande cura del prodotto. Gli scenografi hanno ricostruito negli studi Lumiq, nel centro di Torino, più di duemila metri quadrati di clinica, riproducendo com’era l’ospedale Molinette nel 1967. Ci sono ascensori funzionanti, il reparto uomini e donne, le sale operatorie, i bagni. Hanno fatto uncosì incredibile che ci si scorda di non essere in un vero ospedale. È la prima volta che mi capita in più di trent’anni di ...

Advertising

bubinoblog : CUORI, DANIELE PECCI: UN LAVORO INCREDIBILE! FIERO DI OMAGGIARE IL PIONIERE DELLA CARDIOCHIRURGIA - kristy85075375 : RT @AuroraTvBanijay: Chi sono i nostri protagonisti? #Cuori domenica su @RaiUno e @RaiPlay @daniele_pecci #pilarfogliati #matteomartari #a… - rebe3456__ : RT @Raiofficialnews: Nella Torino degli anni '60, la storia di un gruppo di cardiochirurghi che affronta sfide sentimentali e professionali… - bseverino328 : RT @AuroraTvBanijay: Chi sono i nostri protagonisti? #Cuori domenica su @RaiUno e @RaiPlay @daniele_pecci #pilarfogliati #matteomartari #a… - RedPanda2016 : RT @AuroraTvBanijay: Chi sono i nostri protagonisti? #Cuori domenica su @RaiUno e @RaiPlay @daniele_pecci #pilarfogliati #matteomartari #a… -

Ultime Notizie dalla rete : CUORI DANIELE

In '',Pecci è il primario di cardiochirurgia e vuole guidare l'équipe che realizzerà il primo trapianto di cuore della storia. Ha scelto quindi di farsi affiancare dai migliori: il ...... interpretata da Pilar Fogliati , il dottor Cesare Corvara, interpretato daPecci e Alberto Ferraris, interpretato da Matteo Martari . Le anticipazioni della prima puntata diannunciano ...Dopo “Doc - nelle tue mani“ e “Fino all’ultimo battito”, nella serialità di Raiuno arriva un’altra fiction ambientata in corsia. Si tratta di “Cuori“, in onda da domenica 17 ottobre: in otto puntate v ...Grande festa ieri in piazza Matteotti in onore di Filippo Baroncini, il nuovo campione del mondo per la categoria Under 23 ...