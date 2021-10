Cuori: dal 17 ottobre su Rai 1 la nuova fiction dedicata al primo reparto italiano di cardiochirurgia (Di sabato 16 ottobre 2021) Dopo Doc – Nelle tue mani, fiction di successo dello scorso anno, e Fino all'ultimo battito, serie che si concluderà il prossimo 28 ottobre, il filone medico su Rai 1 prosegue con un nuovo appuntamento. Da domenica 17 ottobre, infatti, arriva Cuori, la nuova fiction che racconta la storia del primo reparto italiano di cardiochirurgia dell'ospedale Molinette di Torino. L'appuntamento è su Rai 1 alle ore 21:25 e proseguirà per otto domeniche fino al 5 dicembre, durante le quali saranno trasmesse due episodi per ciascuna serata. L'americana e lo svedese e Finchè amore non ci separi, i titoli degli episodi che andranno in onda nel primo appuntamento. Il cast di Cuori La serie, diretta ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 16 ottobre 2021) Dopo Doc – Nelle tue mani,di successo dello scorso anno, e Fino all'ultimo battito, serie che si concluderà il prossimo 28, il filone medico su Rai 1 prosegue con un nuovo appuntamento. Da domenica 17, infatti, arriva, lache racconta la storia deldidell'ospedale Molinette di Torino. L'appuntamento è su Rai 1 alle ore 21:25 e proseguirà per otto domeniche fino al 5 dicembre, durante le quali saranno trasmesse due episodi per ciascuna serata. L'americana e lo svedese e Finchè amore non ci separi, i titoli degli episodi che andranno in onda nelappuntamento. Il cast diLa serie, diretta ...

