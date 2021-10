Cricket | Qualificazione Mondiali T20 2022 | Jersey batte l’Italia per 139 5-98

(Di sabato 16 ottobre 2021)rimedia la prima sconfitta nella seconda giornata delleEuropee aiT20di, con il girone a quattro che è proseguito oggi ad Almeria, in Spagna: la selezione azzurra ha perso nel tardo pomeriggio controcon il punteggio di 139/5-98. Gli azzurri torneranno in campo domani alle 15.15 contro la Germania, che oggi ha battuto la Danimarca per 112/4-110/6. Questo girone si concluderà, dopo sei giornate (riposo lunedì 18), giovedì 21 ottobre e le prime due classificate avranno accesso al Global Qualifier, il torneo finale disu base mondiale. Risultati Germania-133/5-137/7 Danimarca-Italia 100/9-101/4 Danimarca-Germania 110/6-112/4-Italia 139/5-98 Foto: Pagina FB ...

