Covid oggi Toscana, 212 contagi: bollettino 16 ottobre (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono 212 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 16 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione anticipati su Telegram dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 212 su 32.014 test di cui 8.575 tamponi molecolari e 23.439 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,66% (2,4% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che vaccini attualmente somministrati sono 5.683.082. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

