Covid oggi Lombardia, 432 contagi e nessun morto. A Milano 50 nuovi casi (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono 432 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 16 ottobre in Lombardia secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. nessun morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 106.211 tamponi, di cui 83.218 antigenici rapidi con un tasso di positività calcolato allo 0,4%. Calano i ricoverati, sia in area medica dove sono 287, 10 in meno da ieri, sia in terapia intensiva pari a 55, uno in meno da ieri. Sono 50 i nuovi casi positivi a Covid, registrati da ieri nella città di Milano, informa ancora la Regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

