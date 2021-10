Covid oggi in Italia, il bollettino: 2.983 nuovi casi e 14 morti (Di sabato 16 ottobre 2021) il in Italia di oggi sabato 16 ottobre 2021 . Sono 2.983 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.732. Sono invece 14 le ... Leggi su leggo (Di sabato 16 ottobre 2021) il indisabato 16 ottobre 2021 . Sono 2.983 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.732. Sono invece 14 le ...

Advertising

stebellentani : Oggi le notizie sono due. Quattro regioni italiane sono tra le prime 7 in Europa per mortalitá covid. Il rapporto C… - PBPcalcio : #AcMilan comunica che #BrahimDiaz è risultato positivo ad un tampone effettuato oggi. Tutto il gruppo è stato testa… - SkyTG24 : In Uk ieri è stato registrato il numero più alto di nuovi positivi dal 20 luglio scorso - danziarn : RT @EvolinoCheese: Da due giorni il numero di tamponi effettuati è molto più alto per l’esigenza di GP. I tamponi addizionali sono quindi f… - EvolinoCheese : Da due giorni il numero di tamponi effettuati è molto più alto per l’esigenza di GP. I tamponi addizionali sono qui… -