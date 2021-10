Covid oggi Emilia Romagna, 240 contagi: bollettino 16 ottobre (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono 240 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 16 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione. Si registrano 2 morti. I nuovi positivi sono stati individuati su un totale di 29.351 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,8%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 47,6 anni. Sui 75 asintomatici, 56 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 15 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 3 tramite i test pre-ricovero. Per 2 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. ‘Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 522 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 399.355. I casi ... Leggi su italiasera (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono 240 ida coronavirus in, 162021, secondo i datideldella regione. Si registrano 2 morti. I nuovi positivi sono stati individuati su un totale di 29.351 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,8%. L’età media dei nuovi positivi diè 47,6 anni. Sui 75 asintomatici, 56 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 15 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 3 tramite i test pre-ricovero. Per 2 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. ‘Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 522 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 399.355. I casi ...

