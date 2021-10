Covid, news. Bollettino: 2.983 contagi e 14 decessi. Tasso di positività allo 0,6%. LIVE (Di sabato 16 ottobre 2021) Secondo il report diffuso oggi dal ministero della Salute il Tasso di positività è dello 0,6%. "Sono già 69mila circa le prime somministrazioni effettuate ieri, data di entrata in vigore dell'obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro. Confrontando il dato giornaliero con quello di venerdì scorso, si registra un differenziale di oltre 10mila somministrazioni" ha dichiarato il commissario Figliuolo Leggi su tg24.sky (Di sabato 16 ottobre 2021) Secondo il report diffuso oggi dal ministero della Salute ildiè dello 0,6%. "Sono già 69mila circa le prime somministrazioni effettuate ieri, data di entrata in vigore dell'obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro. Confrontando il dato giornaliero con quello di venerdì scorso, si registra un differenziale di oltre 10mila somministrazioni" ha dichiarato il commissario Figliuolo

