Covid: nessun morto in Lombardia, a Bergamo 37 nuovi contagi (Di sabato 16 ottobre 2021) nessun decesso da Covid nelle ultime 24 ore in Lombardia. Secondo il bollettino di oggi, sabato 16 ottobre, diffuso dal Ministero della Salute, i nuovi positivi nella nostra regione sono 432 a fronte di 106.211 tamponi effettuati (0,4%), su un totale di 15.961.436 da inizio emergenza. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 55, mentre ieri erano 56, e diminuiscono anche i ricoveri nei reparti dedicati, con 287 pazienti a fronte dei 297 di venerdì. In isolamento domiciliare ci sono 7.910 persone. Milano e Varese restano le province con il maggior numero di contagi, mentre a Sondrio si è registrato un solo positivo. I nuovi casi suddivisi per provincia Milano 104 Brescia 41 Varese 109 Monza e Brianza 20 Como 21 Bergamo 37 Pavia 21 Mantova 7 Cremona 23 Lecco ... Leggi su bergamonews (Di sabato 16 ottobre 2021)decesso danelle ultime 24 ore in. Secondo il bollettino di oggi, sabato 16 ottobre, diffuso dal Ministero della Salute, ipositivi nella nostra regione sono 432 a fronte di 106.211 tamponi effettuati (0,4%), su un totale di 15.961.436 da inizio emergenza. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 55, mentre ieri erano 56, e diminuiscono anche i ricoveri nei reparti dedicati, con 287 pazienti a fronte dei 297 di venerdì. In isolamento domiciliare ci sono 7.910 persone. Milano e Varese restano le province con il maggior numero di, mentre a Sondrio si è registrato un solo positivo. Icasi suddivisi per provincia Milano 104 Brescia 41 Varese 109 Monza e Brianza 20 Como 2137 Pavia 21 Mantova 7 Cremona 23 Lecco ...

Advertising

PalermoToday : Coronavirus, in Sicilia 266 nuovi casi in 24 ore: nessun nuovo ingresso in terapia intensiva - infoitinterno : Covid, in Lombardia nessun decesso e 432 nuovi positivi. A Bergamo 37 casi - infoitinterno : Covid, in Lombardia 432 nuovi casi e nessun decesso. A Milano 50 contagi. Nuovo record di tamponi: 106 mila - infoitinterno : Covid oggi Lombardia, 432 contagi e nessun morto. A Milano 50 nuovi casi - infoitinterno : Covid Lombardia, il bollettino del 16 ottobre 2021: 432 nuovi casi e nessun morto -