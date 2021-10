Covid Lazio | bollettino oggi 16 ottobre | 222 nuovi casi positivi - 126 e 5 morti A Roma città 81 contagi

(Di sabato 16 ottobre 2021)su 15.816 tamponi molecolari e 22.659 tamponi antigenici per un totale di 38.475 tamponi, si registrano 222( - 126), e in calo rispetto a sabato scorso 9 ...

. Oggi su 15.816 tamponi molecolari e 22.659 tamponi antigenici per un totale di 38.475 tamponi, si registrano 222 nuovi casi positivi ( - 126), e in calo rispetto a sabato scorso 9 ...Superato nelil 90% della popolazione adulta e oltre 84% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale anti -. 'Somministrate 50 mila terze dosi agli over 80 - spiega D'Amato - ...