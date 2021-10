Covid: il caso della Romania. Vaccinato solo il 30%, il virus fa una strage (Di sabato 16 ottobre 2021) Bruxelles, 16 ottobre 2021 - La Romania sta vivendo in queste settimane la peggiore ondata di Covid dall'inizio della pandemia . Nella giornata di ieri ha registrato 15.828 contagi e 365 morti . Il ... Leggi su quotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Bruxelles, 16 ottobre 2021 - Lasta vivendo in queste settimane la peggiore ondata didall'iniziopandemia . Nella giornata di ieri ha registrato 15.828 contagi e 365 morti . Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid caso Covid: il caso della Romania. Vaccinato solo il 30%, il virus fa una strage "L'Ue è a fianco della Romania - dice il commissario europeo alla Gestione delle crisi, Janez Lenarcic - dato che la Covid - 19 continua a rappresentare una minaccia per la vita umana e mette i ...

Art bonus: un'opportunità da cogliere ... nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19 ha esteso il ... Non è possibile beneficiare del credito d'imposta nel caso di utilizzo di metodi di pagamento diversi dai ...

Milan, altro caso di Covid: Brahim Diaz positivo Corriere dello Sport Dl fisco, bozza: 13 settimane di cassa Covid entro fine anno Nel decreto fiscale ci sarebbero altre 13 settimane di cassa integrazione Covid entro fine anno. E' quanto prevede la bozza che domani sarà all'esame del Consiglio dei ministri. Le settimane si riduco ...

Cinque contagi al Distretto sanitario di San Giorgio del Sannio: malumore per la gestione del caso Cinque contagi, nessuna chiusura degli uffici, tanto malumore. Sono passati in sordina gli ultimi casi Covid che hanno colpito il personale del Distretto sanitario di San Giorgio del Sannio. Nel presi ...

