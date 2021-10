Covid | il bollettino di oggi 16 ottobre

(Di sabato 16 ottobre 2021) Coronavirus Italia, ildi16: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.coronavirus: la situazionein ItaliaIldi: 2.983 contagi, 14 morti, 3.419 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 472.535 tamponi analizzati, il tasso di positività è in aumento e si assestaallo 0,6% (+0,1%). Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese segnano un -5, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un -74 rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE –> Black Friday: tutte le migliori ...

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa annuncia all'ANSA che, se i dati dell'epidemia continueranno a migliora…

vaccinioggi 14 ottobre/ 43.5 milioni immunizzati, 80.6% totaleVincenzo De Luca ha affrontato i temi dell'emergenzae dell'entrata in vigore della certificazione vaccinale. ' Un anno fa prendevamo provvedimenti per chiudere le attività commerciali, furono ...Covid, il bollettino in Italia di oggi sabato 16 ottobre 2021. Sono 2.983 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.732.Sono 2.983 i nuovi casi Covid nelle 24 ore in Italia, in crescita rispetto ai 2.732 di ieri ma anche ai 2.748 di sabato scorso. Ancora molti i tamponi rispetto ...