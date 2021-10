Covid, casi a livello mondiale superano soglia 240 milioni (Di sabato 16 ottobre 2021) I casi di coronavirus a livello globale hanno superato la soglia dei 240 milioni, mentre nel mondo sono state somministrate finora quasi 6,6 miliardi di dosi di vaccini: è quanto emerge dai conteggi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 16 ottobre 2021) Idi coronavirus aglobale hanno superato ladei 240, mentre nel mondo sono state somministrate finora quasi 6,6 miliardi di dosi di vaccini: è quanto emerge dai conteggi ...

Advertising

repubblica : Covid, via mascherine e distanziamento: nel Regno Unito 45mila casi in un solo giorno - Agenzia_Italia : Nessuna impennata dei casi #Covid a un mese dalla riapertura della #scuola. Un anno fa i contagi salirono da poche… - Corriere : Covid, in un giorno 45mila casi: ma la Gran Bretagna non pensa a restrizioni (almeno pe... - LuigiF97101292 : RT @paolacars: Oltre mezzo milione di tamponi (ci sono anche quelli per il green pass), il dato più alto in assoluto, che fa crollare il ta… - cataldi_marco : RT @90Valla: Buongiorno. Stasera gioca il Milan. Mettiamo da parte il nostro comprensibile stato d'animo super abbattuto per via degli info… -