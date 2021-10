Covid, Burioni: “Contagiosissimo, puntare a 100% vaccinati” (Di sabato 16 ottobre 2021) La lotta al coronavirus in Italia? “Con un virus Contagiosissimo che cambia inaspettatamente, la soglia di copertura vaccinale da raggiungere è il numero più vicino al 100% che si riesce a ottenere”. Così, in un tweet il virologo Roberto Burioni, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, interviene nel dibattito sul traguardo da centrare nella campagna di vaccinazione anti-Covid per tenere sotto controllo l’epidemia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 16 ottobre 2021) La lotta al coronavirus in Italia? “Con un virusche cambia inaspettatamente, la soglia di copertura vaccinale da raggiungere è il numero più vicino alche si riesce a ottenere”. Così, in un tweet il virologo Roberto, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, interviene nel dibattito sul traguardo da centrare nella campagna di vaccinazione anti-per tenere sotto controllo l’epidemia. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Adnkronos : #Covid, Burioni: 'Contagiosissimo, puntare a 100% vaccinati'. - PoliticaNewsNow : Covid, Burioni: 'Raggiungere numero più vicino al 100% per sconfiggere il virus' - emiggio : RT @icebergfinanza: Calmati, te li diamo noi i soldi che prendi dalle aziende farmaceutiche e in televisione e con i libretti che pubblichi… - GabZeno : RT @icebergfinanza: Calmati, te li diamo noi i soldi che prendi dalle aziende farmaceutiche e in televisione e con i libretti che pubblichi… - Gian_Santovito : RT @ImolaOggi: Covid, Burioni: 'puntare al 100% di vaccinati' (che è quello a cui 'puntano' fin dall'inizio) -