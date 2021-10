Covid, 340 nuovi casi in Campania su 23.124 tamponi: un solo decesso (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono 340 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Campania su 23.124 test. Uno il decesso. Lo rende noto la Regione. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656. Posti letto di terapia intensiva occupati: 15. Posti letto di degenza disponibili: 3.160. Posti letto di degenza occupati: 173. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono 340 idiregistrati oggi insu 23.124 test. Uno il. Lo rende noto la Regione. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656. Posti letto di terapia intensiva occupati: 15. Posti letto di degenza disponibili: 3.160. Posti letto di degenza occupati: 173. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

