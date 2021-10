Covid | 2 983 nuovi casi con 472 535 tamponi e altri 14 morti - Calano i ricoveri | 3 419 i guariti da venerdì

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 2.983 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… - fainformazione : Al 16 ottobre 2021: indice di positività allo 0,63%, 14 i nuovi decessi 2.983 (ieri erano stati 2.732) i nuovi cas… - fainfocronaca : Al 16 ottobre 2021: indice di positività allo 0,63%, 14 i nuovi decessi 2.983 (ieri erano stati 2.732) i nuovi cas… - BetodiModena : RT @notiziae: #Covid, +2.983 nuovi casi in #Italia nelle ultime 24 ore. +14 #morti, +3.419 #guariti. #Tamponi: 472.535 Casi testati: 89.96… - Gazzettino : Covid oggi in Italia, il bollettino: 2.983 nuovi casi e 14 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 983

, il bollettino in Italia di oggi sabato 16 ottobre 2021 . Sono 2.i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.732. Sono invece 14 le vittime in un giorno, in rilevante calo rispetto alle ...Sono 2.i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.732 . Sono invece 14 le vittime in un giorno, in rilevante calo rispetto ...Sono 2.983 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.732. Sono invece 14 le vittime in un giorno, in rilevante calo ...Sono 2.983 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 16 ottobre 2021, secondo i dati Covid regione per regione del bollettino di Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 14 mort ...